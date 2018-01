„Dragon Ball FighterZ“ im Launch-Trailer

Ab dem 26. Jänner können sich Gamer mit Bandai Namcos "Dragon Ball FighterZ" auf Xbox One, PS4 und PC (via Steam) in der hohen Kunst der schnellen Schläge und Tritte üben. Passend dazu hat der Publisher schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Darin u.a. zu sehen: die geheimnisvolle – und spielbare – Wissenschaftlerin C-21.