Was wird aus ÖVP-Landesrat Hiegelsberger?

Hindernisse am Weg in Bauernkammer

Außerdem gäbe es bei Hiegelsberger sowieso Hindernisse am allfälligen Weg in die Bauernkammer, denn er hat bei der Kammerwahl 2015 nicht für die Vollversammlung kandidiert. Doch sind solche Hürden schon 1966 einmal bei der Präsidenten-Kür des legendären Hans Lehner aus dem Weg geräumt worden. Es gibt also einen Präzedenzfall. Inzwischen macht Hiegelsberger mal weiter; wie lange, wird vorerst einmal von seiner Performance im Landtag am Donnerstag abhängen, wo er mit Anfragen gelöchert werden wird.