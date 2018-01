KAC verlängert Vertrag mit Trainer Steve Walker

Der Kanadier Steve Walker wurde im Mai 2017 zum Cheftrainer der Rotjacken ernannt, trat nach zwei Jahren als Assistant-Coach in Mannheim seine erste Station als Chef an. Nachdem man sich vorzeitig den Einzug in die Play-offs gesichert hat und auf Platz vier steht, wurde nun der Vertrag mit dem 45-Jährigen verlängert. "Ich freue mich sehr darüber, der KAC-Familie auch im kommenden Jahr angehören zu können. Die Stadt weist eine hohe Lebensqualität auf, meiner Familie gefällt es hier sehr gut, die Fan-Unterstützung ist toll. Die Entscheidung, weiterhin beim KAC zu bleiben, fiel mir sehr leicht - ich komme jeden Tag mit Freude in die Halle", schwärmt Walker.