Skifahrerin (36) am Krippenstein verirrt

Schlecht Sicht und kaum Pistenkenntnisse! Dieser Mix brachte eine Skifahrerin aus Großbritannien am Krippenstein in Not. Sie fuhr am Freitag irrtümlich einer ihr unbekannten Skigruppe nach. Bei dieser Gruppe handelte es sich um Freerider, die jedoch in das freie Gelände – der Variante „Angeralm“ einfuhren. Die 36-Jährige fuhr hinterher.