Saturnmond Titan hat Meeresspiegel wie die Erde

Die „Cassini“-Daten würden zeigen, dass die drei großen Meere auf dem Mond Titan, die – anders als die Ozeane auf unserer Erde – mit Gemischen als flüssigem Methan und Ethan gefüllt sind, einen gemeinsamen Meeresspiegel besitzen und offenbar untereinander in Verbindung stehen, berichtet ein Team um Alex Hayes von der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. Außerdem, so fanden die Forscher heraus, können kleinere Seen durchaus mehrere hundert Meter oberhalb der Ozeane liegen, heißt es auf der Website der US-Raumfahrtbehörde NASA.