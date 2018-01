Cathy Lugner bei deftiger Nackt-Dating-Show!

Die Skandalshow "Naked Attraction" geht in die zweite Runde: Dieses Mal will sich dort Cathy Lugner, die bis Ende 2016 809 Tage mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner verheiratet war und in dieser Zeit für jede Menge Aufregung gesorgt hat, in der RTL-Sendung nach einem neuen Mann umsehen.