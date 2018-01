„Staatsfeind Nummer 1" bei Militäreinsatz getötet

Über ein halbes Jahr narrte er die Regierung im krisengebeutelten Venezuela - jetzt haben Soldaten den abtrünnigen Polizeipiloten Oscar Perez getötet. Er hatte mit Gleichgesinnten zu einer Rebellion gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro aufgerufen. Der Anführer der Aufständischen sei bei einem Militäreinsatz nahe der Hauptstadt Caracas ums Leben gekommen, teilte Innenminister Nestor Reverol am Dienstag mit. Einsatzkräfte hatten die Rebellen am Vortag in der Siedlung El Junquito eingekesselt. Sieben Aufständische kamen bei dem Einsatz ums Leben, sechs weitere wurden festgenommen.