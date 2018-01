Steuergeld-Missbrauch: Aus für Wiener Kindergarten

"Massive Mängel in allen Bereichen"

Auch die MA 11 (Jugend) hat Rahma überprüft. Ergebnis: zu wenig Personal, unbefestigte Möbel, die Kinder verletzen hätten können, fehlende Ausbildungsnachweise etc. "Es gab massive Mängel in allen Bereichen", sagt Herta Staffa von der MA 11. Noch etwas ist dubios, wie der Gläubigerschützer Creditreform aufdeckt: Die Gläubigerliste weist Personen aus Dubai, Ägypten und Saudi-Arabien auf, die Rahma mit Summen zwischen 10.000 und 20.000 Euro unterstützt haben.