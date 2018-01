Wirbel um Doku: Junger Syrer wird mit Mord bedroht

Der Wirbel um die Dokumentation des deutschen Kinderkanals, "Malvina, Diaa und die Liebe", hinterlässt auch bei den Protagonisten mittlerweile erste Spuren. Nachdem bekannt geworden war, dass Mohammed "Diaa", dessen Beziehung zur aus Fulda stammenden Malvina in dem Film gezeigt wird, die Facebook-Seite des Hasspredigers Pierre Vogel geliket hatte, nahm Gabriele Holzer, die Fernsehdirektorin des hessischen Rundfunks, am Samstag dazu Stellung. Man habe ein ausführliches Interview mit dem jungen Syrer geführt, in dem er zu dem "Like" Stellung bezieht. Aber: Der Sender wolle dieses Gespräch nicht zeigen. Begründung: Diaa erhalte seit der Sendung Morddrohungen von Extremisten aus der islamistischen Szene.