Like für Reise nach Mekka mit Hasspredigern!

Reise nach Mekka mit Hasspredigern

Denn Diaa hatte die Facebook-Seite des radikalen Islampredigers Pierre Vogel geliket - laut dem hessischen Rundfunk, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. WAS da allerdings verlost wurde, dürfte den Sender weniger freuen. Denn Diaa interessierte sich offenbar für eine Pilgerreise nach Mekka in Begleitung von Vogel selbst und dem fast noch radikaleren Abul Baraa. Der wiederum fiel in der Vergangenheit damit auf, dass er in YouTube-Videos Beschneidungen von Frauen als "Ehre" bezeichnete, Männern riet, ihre Cousinen zu heiraten und Frauen in bunter Kleidung als "Lustobjekte" bezeichnet.