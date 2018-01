Kinderkanal-Darsteller ist Fan von Hassprediger

Bedenkliche Aussagen werden unkommentiert ausgestrahlt

Gerade jüngeren Zusehern bedenkliche Aussagen zu Diaas Frauenbild und dem islamischen Recht unkommentiert aufzutischen, wird nicht nur von der rechtspopulistischen AfD als besonders gefährlich erachtet. So will Diaa zum Beispiel nicht, dass die 16-jährige Malvina kurze Röcke trägt oder ihren besten Schulfreund Pascal umarmt. "Sie gehört mir und ich gehöre ihr - so ist die Regel bei mir", sagt er dazu. In den sozialen Medien fanden viele User den Bericht so kurz nach den Ereignissen in Kandel, bei denen die Liebesbeziehung einer 15-jährigen deutschen Schülerin mit einem vermeintlich gleichaltrigen Flüchtling aus Afghanistan für das Mädchen tödlich endete, bedenklich.