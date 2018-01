Wirbel nach Flüchtlings-Doku im Kinderkanal

Malvinas Mutter besorgt: "Das geht überhaupt nicht"

Malvina spricht diese Schwierigkeiten in der Sendung offen an: "Ich habe das Problem mit ihm, dass ich oft in eine Richtung gelenkt werde, in die ich gar nicht kommen möchte. Ich darf keine kurzen Sachen anziehen, immer nur lange Sachen. Das heißt: Kleider dürfen nur bis zum Knie gehen, nicht kürzer - und das war's." Aber: "Ich hatte da nie die Befürchtung, dass ich in eine Burka gesteckt werde." Malvinas Mutter sieht das allerdings anders: "Ich schon, und ich habe die Befürchtung noch immer. Und das geht überhaupt nicht."