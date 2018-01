Mutter mit Bodyguards: Jetzt spricht ihr Stalker

Nun wollen sie endlich seine Geschichte hören. Osama D. kam vor drei Jahren nach Österreich. Die Beziehung zu der Grazerin mit zwei Kindern war ein ewiges On and Off. Der Mann wirkt verzweifelt, versucht, sein „Stalken“ zu rechtfertigen. In der Wohnanlage ist er kein Unbekannter: Seit Längerem treibt er sich im Park und auf den Straßen nahe Rheas Wohnung herum. Sogar Flugzettel hat er gegen sie verteilt. Osama D. erhebt darin schwere Vorwürfe gegen die Frau.