Mutter (32) holt Kind nur noch mit Bodyguards ab

Psychoterror und Stalking. Zwei Schlagworte, die in vielen Filmen und Krimis vorkommen. Für Rhea (Name von der Redaktion geändert) sind sie Realität. Ihr Ex-Freund ist ein Stalker. "Das Schlimmste waren die Sachbeschädigungen und die Drohungen, dass den Menschen, die mir am Herzen liegen, etwas passieren könnte", erzählt die Wienerin bei unserem Treffen. "Er hat Türen eingeschlagen und drohte meiner Mutter. Sie ist dabei sogar verletzt worden." Rheas zehnjähriger Sohn sitzt neben uns. Er hört sich an, was seine Mama mit leiser Stimme erzählt. Warum sie beide von zwei fremden Männern begleitet werden, sobald sie aus dem Haus gehen.