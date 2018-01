Digitale Auszeit: Samsung stellt „Offline Box“ vor

Mit seiner Initiative "Sei so smart wie dein Phone!" will Samsung Österreich den bewussten Umgang mit dem Smartphone in einer allzeit vernetzten Welt sicht- und greifbar machen. Denn laut MMA Communication Report verbringen österreichische Smartphone-Nutzer täglich rund drei Stunden mit ihrem Mobiltelefon. Das könne langfristig dazu führen, dass die Menschen durch fehlende persönliche Interaktion zu wenig achtsam mit sich selbst und ihren Liebsten umgehen und sich voneinander distanzieren, so das Unternehmen in einer Aussendung.