Der „Poker des Jahres“ um Wirtz nimmt Fahrt auf!

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus empfiehlt Wirtz übrigens, vorerst in der deutschen Bundesliga zu bleiben. „Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen“, so Matthäus, der auch auf die WM 2026 verweist. Bei einem neuen Klub müsste sich Wirtz erst einmal durchsetzen. „Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen. Aber es ist auch internationale Konkurrenz da, die vielleicht wirtschaftlich besser aufgestellt ist. Er muss und wird eine Entscheidung treffen, aber er soll sie aus Überzeugung treffen.“