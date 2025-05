„Will im Abstiegskampf von keinem abhängig sein“

Am Freitag kann der GAK mit zumindest einem Remis bei der WSG Tirol aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. Sonst wäre der Aufsteiger von den Rivalen abhängig. Das will Murat Satin, der Innsbrucker in den Reihen des GAK, unbedingt verhindern. Die „Krone“ begleitet die Roten nach Innsbruck.