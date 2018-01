„Meischberger wollte mich von Geständnis abhalten“

"Erleuchtung" oder "offene Rechnung"?

So recht scheinen Grassers Anwälte nicht an die Version des "geläuterten Peter Hochegger" zu glauben, der während seiner Kur nach einem Burn-out und später in Indien die "Erleuchtung" hatte. Und so feuerten sie nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit der Fragestellung eine Granate nach der anderen in Richtung Hochegger: Da waren erstens zeitliche Unstimmigkeiten bezüglich der Gründung der drei "Provisionskonten" in Liechtenstein. Ainedter erklärte mittels Kontoeröffnungsdokumenten, die an die Wand projiziert wurden, dass die beiden Konten "Natalie" und "Karin" erst nach dem Treffen mit Meischbergers Bankberater gegründet worden seien. Daher habe Hochegger diese Skizze mit den drei Konten von dem Bankangestellten nicht bekommen können. Zweitens wurde dem Viertangeklagten vorgeworfen, noch eine "offene Rechnung" mit Grasser und Co. zu haben. Dies stellte Hochegger in Abrede und erklärte, dass vor Prozessbeginn der Ex-Finanzminister sogar an ihn herangetreten sei mit den Worten: "Peter, das gewinnen wir."