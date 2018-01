Buwog-Prozess: Hochegger gesteht Falschaussage

"Schmiergeldvertrag": Einfache Ausfertigung mit handschriftlichen Notizen

Auch der Provisionsvertrag zwischen Hochegger und der Immofinanz über einen Prozent der Verkaufssumme für die Bundeswohnungen wurde analysiert. Auf die Frage von der Richterin, ob man unter den Vertragsgegenstand sehr viel subsummiert werden könnte, antwortete Hochegger mit Ja. Auch gab er zu, dass der Vertrag lediglich in einfacher Ausfertigung vorgelegen sei und er nach einem Erstentwurf handschriftliche Änderungen kurz vor der Unterzeichnung durchgeführt hätte. "Das ist meine Handschrift", meinte Hochegger, als er sich den Vertrag ansah, der auf die Leinwand des Großen Schwurgerichtssaals projiziert wurde. Der Kommentar betraf den Passus, dass die Summe von einem Prozent anteilig auf alle beteiligten Gesellschaften im Österreich-Konsortium aufzuteilen seien. Den Vertragsentwurf habe er zunächst von Meischberger erhalten. Das Dokument sei dann durch ihn nur noch mit den Vertragspartnern versehen und an die Immofinanz bzw. die Raiffeisenlandesbank OÖ weitergeleitet worden. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass der ursprüngliche Vertrag von einer Verkaufssumme in der Höhe von lediglich 700 Millionen Euro ausging.