Italien: Berlusconi will erneut an die Macht

Wegen seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs darf Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi eigentlich bis Ende 2019 kein öffentliches Amt bekleiden – und dennoch zeigt der 81-Jährige via Twitter Ambitionen, einmal mehr Regierungschef werden zu werden. Anlässlich der bevorstehenden Parlamentswahlen am 4. März postete der Medienzar ein Logo seiner Partei „Forza Italia“, auf den in großen Lettern der Schriftzug „Berlusconi Presidente“ (Präsident Berlusconi) prangt.