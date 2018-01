Fünf abgeschlagene Köpfe in Mexiko entdeckt

Grausiger Fund in Mexiko: Auf der Motorhaube eines abgestellten Taxis sind fünf abgetrennte Köpfe entdeckt worden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden die Köpfe am Vorabend in der Stadt Tlacotlalpan im Bundesstaat Veracruz gefunden. Beigefügt war auch eine Drohbotschaft des Drogenkartells Jalisco Nueva Generacion (CJNG), wie aus dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Polizeibericht hervorgeht.