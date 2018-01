Vor 3 Jahren nahm der Terror in Europa seinen Lauf

Wenige Tage später erreichte der Terror erstmals auch ein Nachbarland Frankreichs: Am 22. März 2016 sprengten sich Mitglieder desselben Netzwerkes, das auch für die November-Anschläge in Paris verantwortlich war, am Brüsseler Flughafen Zaventem und in einer Metrostation der belgischen Hauptstadt unweit des Europaviertels in die Luft. 32 Menschen starben. Ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli 2016, bewahrheitete sich dann, was der damalige Präsident Francois Hollande seinen Landsleuten bereits zu Jahresbeginn prophezeit hatte. "Ich schulde Ihnen die Wahrheit", erklärte er damals. "Wir haben den Terrorismus noch nicht besiegt, die Bedrohung ist noch immer da, auf höchstem Niveau, wir vereiteln regelmäßig Attentate." Diesmal gelang das nicht: Mit einem Lastwagen raste ein Tunesier durch die Menge auf der Strandpromenade des mondänen Küstenortes Nizza und tötete dabei 86 Menschen. Zahlreiche weitere Attentate in Europa folgten.