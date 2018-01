D: Sportverein verwehrt Kopftuchträgerin Zutritt

Eine Entscheidung eines Sportvereins in der deutschen Stadt Duisburg schlägt seit Tagen hohe Wellen. Der Verein hatte zwei muslimischen Kindern die Teilnahme an einem Tanzkurs verwehrt, weil ihre 29-jährige Mutter ein Kopftuch trug, als sie ihre Töchter dort anmelden wollte. Die Begründung: Religion und Politik hätten beim Sport nichts verloren. Seither hagelt es in den sozialen Netzwerken heftige Kritik am Verein, Mitarbeiter werden bedroht.