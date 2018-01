Rauchverbot: Ärztekammer initiiert Volksbegehren

Krebshilfe unterstützt und begrüßt Volksbegehren

Enge Partnerin des Volksbegehrens soll die Österreichische Krebshilfe werden, die mit der Petition "DON‘T SMOKE – Das Nichtrauchergesetz muss bleiben" bereits 430.000 Stimmen gesammelt hat. Hinsichtlich des Volksbegehrens hat es in den vergangenen Tagen schon Gespräche gegeben, bereits Anfang nächster Woche will Szekeres mit dem Präsidenten der Krebshilfe, Paul Sevelda, zusammenkommen, um die inhaltlichen Details zu besprechen. Auch andere medizinische Einrichtungen und Institutionen, aber auch Privatpersonen, denen die Prävention und der Schutz vor Passivrauchen ein Anliegen sind, lädt die Ärztekammer ein, das Volksbegehren zu unterstützen. Auch hier will Szekeres in den nächsten Tagen und Wochen noch zahlreiche weitere Gespräche führen.