Berlin: Frau bei Sexspiel gefoltert und getötet

Ein grausamer Mord beschäftigt derzeit die Berliner Polizei. Am 23. Dezember fand eine Passantin eine in eine Sternendecke gewickelte Frauenleiche auf einem Gehweg. Die Obduktion ergab, dass die 55-Jährige unter massiver Gewalteinwirkung starb. Einem Medienbericht zufolge soll die Frau von einem Paar (36 bzw. 27 Jahre alt) zu einem Sexdate eingeladen worden sein. Dort sollen der 36-Jährige und seine Freundin die 55-Jährige zu Tode gequält haben. Die beiden Verdächtigen sitzen in Haft.