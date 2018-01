Minister Kickl will berittene Polizei für Wien

Tschürtz hatte eigentlich für das Burgenland berittene Polizisten gefordert – nahm allerdings von dieser Idee in ländlichen Regionen wieder Abstand. In der Bundeshauptstadt würden diese aber mehr Sinn machen, „weil es viele Parks und unsichere Ecken gibt. Außerdem finden mehr Demonstrationen statt", so Tschürtz gegenüber dem "Kurier". Er habe das mit dem Wiener Parteikollegen Kickl besprochen.