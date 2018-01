Jetzt droht dem Chef der IS-Henker der Galgen

IS besiegt, aber nicht verschwunden

Zwar gilt der IS im Irak als besiegt. Nach wie vor halten sich aber zahlreiche Kämpfern in mehreren Regionen des Zweistromlandes versteckt und verüben auch immer wieder Anschläge. Vor allem in der Nähe der Stadt Tikrit ist die Terrormiliz sehr aktiv. So griffen dort zu Weihnachten rund 30 Dschihadisten Stellungen schiitischer Milizen an, die mit der Regierung von Premierminister Haidar al-Abadi verbündet sind. Dabei wurden mehrere Mitglieder der Miliz getötet.