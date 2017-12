20-jähriger Autolenker bei Unfall beinahe gepfählt

Ein 20-jähriger Lenker ist in der Nacht auf Sonntag in Niederösterreich von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in den Edlitzbach im Bezirk Neunkirchen gestürzt. Dabei rammte der Wagen das Geländer einer Holzbrücke und wurde von einem Balken durchschlagen, der den Lenker nur um Haaresbreite verfehlte.