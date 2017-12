„Star Wars“-Film könnte für NÖ-Grüne teuer werden

Die Grünen selbst vermuten "Dirty Campaigning" der ÖVP, weil sie wegen des Videos "in Hollywood angeschwärzt worden" seien. Sie sehen freilich einen gelungenen Coup: "Die Zugriffsraten sind enorm. Alle Welt spricht über das Video", so die NÖ-Grünen am Freitag in einer Aussendung. "Dem humorlosen Mitbewerber ÖVP" sei dieser Erfolg "natürlich ein Dorn im Auge", stellte Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan fest. "Die Grünen Jedi-Ritter" um Spitzenkandidatin Helga Krismer würden sich allerdings nicht mundtot machen lassen, sagte Arslan weiter. Und er fügte hinzu, dass sein Kampfgeist nun "zusätzlich geweckt" sei.