Ab Weihnachten grünt es in der Antarktis

Zabel betreut das Projekt in der Antarktis zwar alleine, steht während der Zeit im ewigen Eis allerdings in engem Kontakt mit einem weitläufigen Forschungsteam. Die von ihm erhobenen Daten werden an das Missionskontrollzentrum in Bremen übertragen und von dort aus an beteiligte Wissenschaftler in Europa oder Nordamerika weiter verteilt. Bei den Wiener Experten werden laut Imhof Daten zur Ernte eingehen. Man sei auch an den Analysen dazu beteiligt, wie sich das Frischgemüse auf die Besatzung der Forschungsstation auswirkt.