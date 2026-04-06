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„Ans is kans“ – wesegen Robert Lewandowski gegen Newcastle gleich doppelt traf.
Barcas Tor-Gigant
Lewandowskis CL-Bilanz:
Das hat noch keiner geschafft
Doppeltorschütze herzt Doppeltorschütze: Robert Lewandowski und Raphinha.
Champions League
FC Barcelona fegt über Newcastle hinweg
Hansi Flick
„Mein letzter Job!“
Paukenschlag! Hansi Flick kündigt Karriereende an
Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker
Interesse aus England
Schicker bastelt an Rekord-Transfer für Hoffenheim
Viktor Gyökeres bejubelt den Treffer zum späten 1:0 gegen Everton
Premier League
Last-Minute-Tore bescheren Arsenal doch noch Sieg!
Joey Barton
Nach Golf-Krach
Schlägerei! Ex-Premier-League-Star verhaftet
Im St. James Park in Exeter fand am Dienstagabend kein Champions-League-Match statt. 
3. Liga statt CL
Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Viktor Gyökeres bejubelt den Treffer zum späten 1:0 gegen Everton
Premier League
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Lamine Yamal rettete zumindest einen Punkt.
Champions League
In Minute 96! Lamine Yamal rettet Barcelona Remis
Michael Olise und Co. überrollten Atalanta im Achtelfinal-Hinspiel.
Champions League
Bayern München demütigt inferiores Atalanta
Die Port-Vale-Sensation ist perfekt! 
Underdog unter Top 8
Pokal-Sensation: Premier-League-Klub eliminiert!
In der Verlängerung
Hollywood-Klub verpasst Sensation gegen Chelsea
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