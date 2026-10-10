Neuer Wirt im Kult-Gasthaus ist kein Unbekannter

Einst machte er sich in der Linzer Gastroszene einen Namen, ehe ungewöhnliche Umstände seinem Erfolg ein Ende setzten. Nun wagt ein bekannter Gastronom ein Comeback – ausgerechnet an einem Ort, der selbst auf eine lange Geschichte zurückblickt. Und bei seinen Plänen dürfte so manche Überraschung auf die Gäste warten.
Noch wird tapeziert, renoviert und an der Einrichtung gefeilt. Neue Tische und Stühle sollen frischen Wind in alte Mauern bringen. Denn in einem der traditionsreichsten Gasthäuser von Linz steht ein Neustart bevor. Am 7. November soll dort wieder aufgetischt werden. Und der Mann, der künftig das Sagen hat, ist in der Linzer Gastroszene alles andere als ein Unbekannter.
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