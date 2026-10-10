Neuer Wirt im Kult-Gasthaus ist kein Unbekannter

Noch wird tapeziert, renoviert und an der Einrichtung gefeilt. Neue Tische und Stühle sollen frischen Wind in alte Mauern bringen. Denn in einem der traditionsreichsten Gasthäuser von Linz steht ein Neustart bevor. Am 7. November soll dort wieder aufgetischt werden. Und der Mann, der künftig das Sagen hat, ist in der Linzer Gastroszene alles andere als ein Unbekannter.