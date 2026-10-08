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Wer soll sie stoppen?

Irre Serie! „Die Spieler wollen immer noch mehr“

Fußball International
08.10.2026 08:41
Spanien ist nicht zu stoppen.
Spanien ist nicht zu stoppen.(Bild: AFP/MARKO PERKOV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spanien steht nach dem 42. Match ohne Niederlage im Viertelfinale der Nations League.

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Kurz hatte es am Dienstag danach ausgesehen, als würde die aktuell beeindruckendste Serie im Fußball doch reißen. Kroatien lag gegen Spanien 1:0 voran, nach dem Ausgleich hatte Perisic das erneute 2:1 auf dem Fuß. Doch an seiner statt wurde Edeljoker Merino zum Doppeltorschützen und verlängerte Spaniens Erfolgslauf. Unfassbare 42 Partien in Folge sind die Iberer nach dem 2:1 über Kroatien ungeschlagen. War dieser Rekord früher meist nur in kleinen Schritten verbessert worden, wurde er nun pulverisiert. Die aktuelle Marke der Spanier, die seit einem Test gegen Kolumbien Anfang 2024 (0:1) unschlagbar sind, liegt bereits fünf über Italiens Serie zwischen 2018 und 2021.

Die längsten Serien

1. Spanien seit 2024 42
2. Italien 2018-2021 37
3. Argentinien 2019-2022 36
4. Brasilien 1993-1996 35
Spanien 2007-2009 35
6. Senegal 2023-2025 33
Marokko 2025-2026 33
8. Argentinien 1991-1993 31
Spanien 1994-1998 31
Marokko 2019-2022 31  

In diesem Zeitraum gab es kaum eine große Nation, die sich nicht an der Truppe von Teamchef Luis de la Fuente versuchen durfte: Argentinien, Brasilien, Deutschland je einmal, Portugal, die Niederlande und England je zweimal, Frankreich gar dreimal – alle scheiterten, wiewohl die Portugiesen im Nations-League-Finale 2025 immerhin im Elferschießen die Oberhand behielten. Es war dies auch das einzige der vier letzten Turniere, bei dem Spanien nicht den Titel holte, während die Nations League 2023, die EM 2024 und die WM 2026 Demonstrationen seiner Macht wurden.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Bester Teamchef in der Geschichte?
Seit de la Fuente das Team übernahm, gab es in 53 Spielen 41 Siege und nur zwei Niederlagen. Spanische Medien bezeichnen den 65-Jährigen bereits als besten Teamchef in der Geschichte des Landes. Daher wurde sein Vertrag kürzlich bereits bis 2032 verlängert.

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Ein weiterer Titel winkt. Neben Portugal ist Spanien das einzige Land, das bereits für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert ist. Davor dürfen Tschechien und England noch versuchen, Spaniens Serie endlich zu brechen. Siegesmüdigkeit hat laut de la Fuente nicht eingesetzt: „Die Spieler sind unersättlich. Sie wollen immer noch mehr. Das ist eine wundervolle Attitüde von Spielern, die immer ihr Bestes geben wollen.“

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