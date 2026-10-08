Irre Serie! „Die Spieler wollen immer noch mehr“

Kurz hatte es am Dienstag danach ausgesehen, als würde die aktuell beeindruckendste Serie im Fußball doch reißen. Kroatien lag gegen Spanien 1:0 voran, nach dem Ausgleich hatte Perisic das erneute 2:1 auf dem Fuß. Doch an seiner statt wurde Edeljoker Merino zum Doppeltorschützen und verlängerte Spaniens Erfolgslauf. Unfassbare 42 Partien in Folge sind die Iberer nach dem 2:1 über Kroatien ungeschlagen. War dieser Rekord früher meist nur in kleinen Schritten verbessert worden, wurde er nun pulverisiert. Die aktuelle Marke der Spanier, die seit einem Test gegen Kolumbien Anfang 2024 (0:1) unschlagbar sind, liegt bereits fünf über Italiens Serie zwischen 2018 und 2021.