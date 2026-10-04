Hier sehen Sie Österreich gegen Kosovo live im TV

Heute bestreitet das österreichische Nationalteam das vierte Nations-League-Match. Wir verraten Ihnen, wo Sie das Auswärtsmatch gegen den Kosovo (ab 18 Uhr auch im sportkrone.at-Liveticker) live im TV verfolgen können.
Gegen den Kosovo sollen zum Abschluss der XXL-Länderspielpause nochmal drei Punkte für das ÖFB-Team her. Nach dem 3:1 im Hinspiel geht man auch als Favorit ins zweite Duell.
Das Auswärtsspiel in Prishtina ist live im TV in ORF 1 zu sehen. Die Übertragung startet ab 17.30 Uhr. Kommentiert wird das Match dabei von Oliver Polzer und Roman Mählich.
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