Förderung für Volksgruppen: Kritik an Sparplänen

SPÖ mit Antrag im Landtag gegen Kürzungen

Kritik an den Plänen des Bundes kommt auch von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Er kündigt dazu einen Dringlichkeitsantrag in der Landtagssitzung am 26. Juni an. „Diese geplanten Kürzungen sind Ausdruck einer völlig verantwortungslosen Finanzpolitik der ÖVP. Dies muss man transparent machen“, so der Klubchef. Er fordert weiteres einen Schulterschluss im Burgenland aller politischen Parteien. Zudem kündigt Fürst an, dass die burgenländischen SPÖ-Mandatare im Nationalrat und Bundesrat bei den geplanten Kürzungen nicht mitstimmen werden.