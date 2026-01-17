Tränen-Abschied von Kampl nach Tod des Bruders

„Werde als Fan dabei sein.”

Kampl brach in Tränen aus, richtet dann aber auch noch paar Worte an die Leipzig-Anhänger und bedankt sich für den Rückhalt in den letzten sieben Jahren. „Ich hätte mir gewünscht, noch ein letztes Mal hier auf dem Rasen zu stehen und mit euch im Rücken gegen die Bayern zu gewinnen. Aber für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung, nach Hause zu gehen”, erklärte er. „Aber ich weiß auch, dass Leipzig immer mein Zuhause bleiben wird und ich werde eines Tages wiederkommen. Dieser Verein wird noch sehr viele Titel holen, das weiß ich. Ich werde als Fan dabei sein.”