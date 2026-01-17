Tränen-Abschied von Kampl nach Tod des Bruders

Emotionale Szenen vor dem deutschen Liga-Hit zwischen Bayern und Leipzig! RB-Stürmer Kevin Kampl wurde unter Tränen vom Verein und den Fans verabschiedet. Der ehemalige Salzburger beendete nach dem überraschenden Tod seines Bruders die Karriere.
Kampl hat vor wenigen Wochen bekanntgegeben, seine Karriere nach dem Tod seines Bruders mit sofortiger Wirkung zu beenden, um sich mehr um seine Familie kümmern zu können. Am Samstag vor dem Spiel gegen die Bayern folgte schließlich die emotionale Verabschiedung.
RB-Boss Oliver Mintzlaff lobte den 34-jährigen Slowenen für seinen Einsatz für den Klub. „Du bist eine Persönlichkeit, die diesen Verein mitgeprägt hat. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und dann bist du immer herzlich willkommen bei uns”, so Mintzlaff. Von Seiten der Fans gab es ein riesiges Transparent. „Stärke zeigt sich nicht nur auf dem Platz! Respekt Kevko!” war da in riesigen Lettern zu lesen. Dann brachen alle Dämme!
„Werde als Fan dabei sein.”
Kampl brach in Tränen aus, richtet dann aber auch noch paar Worte an die Leipzig-Anhänger und bedankt sich für den Rückhalt in den letzten sieben Jahren. „Ich hätte mir gewünscht, noch ein letztes Mal hier auf dem Rasen zu stehen und mit euch im Rücken gegen die Bayern zu gewinnen. Aber für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung, nach Hause zu gehen”, erklärte er. „Aber ich weiß auch, dass Leipzig immer mein Zuhause bleiben wird und ich werde eines Tages wiederkommen. Dieser Verein wird noch sehr viele Titel holen, das weiß ich. Ich werde als Fan dabei sein.”
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.