Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Bayern-Hit

Tränen-Abschied von Kampl nach Tod des Bruders

Deutsche Bundesliga
17.01.2026 18:46
Kevin Kampl am Stadion-Mikro unter Tränen.
Kevin Kampl am Stadion-Mikro unter Tränen.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot Sky)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionale Szenen vor dem deutschen Liga-Hit zwischen Bayern und Leipzig! RB-Stürmer Kevin Kampl wurde unter Tränen vom Verein und den Fans verabschiedet. Der ehemalige Salzburger beendete nach dem überraschenden Tod seines Bruders die Karriere.

0 Kommentare

Kampl hat vor wenigen Wochen bekanntgegeben, seine Karriere nach dem Tod seines Bruders mit sofortiger Wirkung zu beenden, um sich mehr um seine Familie kümmern zu können. Am Samstag vor dem Spiel gegen die Bayern folgte schließlich die emotionale Verabschiedung. 

RB-Boss Oliver Mintzlaff lobte den 34-jährigen Slowenen für seinen Einsatz für den Klub. „Du bist eine Persönlichkeit, die diesen Verein mitgeprägt hat. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und dann bist du immer herzlich willkommen bei uns”, so Mintzlaff. Von Seiten der Fans gab es ein riesiges Transparent.  „Stärke zeigt sich nicht nur auf dem Platz! Respekt Kevko!” war da in riesigen Lettern zu lesen. Dann brachen alle Dämme!

Lesen Sie auch:
Kevin Kampl
Verlässt RB Leipzig
Bruder verstorben: Kampl pausiert seine Karriere!
19.12.2025
Deutsche-Liga-Ticker
LIVE: Feiert Bayern gegen Leipzig erneut Torgala?
17.01.2026

„Werde als Fan dabei sein.”
Kampl brach in Tränen aus, richtet dann aber auch noch paar Worte an die Leipzig-Anhänger und bedankt sich für den Rückhalt in den letzten sieben Jahren. „Ich hätte mir gewünscht, noch ein letztes Mal hier auf dem Rasen zu stehen und mit euch im Rücken gegen die Bayern zu gewinnen. Aber für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung, nach Hause zu gehen”, erklärte er. „Aber ich weiß auch, dass Leipzig immer mein Zuhause bleiben wird und ich werde eines Tages wiederkommen. Dieser Verein wird noch sehr viele Titel holen, das weiß ich. Ich werde als Fan dabei sein.”

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kevin KamplOliver Mintzlaff
Leipzig
TränenFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
191.415 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.641 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.742 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Deutsche Bundesliga
Deutsche-Liga-Ticker
LIVE: Bayern treffen gleich nach der Pause zum 1:1
Vor Bayern-Hit
Tränen-Abschied von Kampl nach Tod des Bruders
Deutsche Bundesliga
Sieg gegen Leverkusen! Ilzer mischt ganz oben mit
In letzter Sekunde:
Dramatisches Remis zwischen Bremen und Frankfurt
Comeback steht bevor
Steht Jamal Musiala bereits in Leipzig am Platz?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf