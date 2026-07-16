Im 90. Lebensjahr: Georg Ferstl ist verstorben

Seit 1983 bei der FPÖ

Politisch gehörte Ferstl seit 1983 der FPÖ an und war fünf Jahre lang Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag. Für seine Verdienste erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie den Ehrenring der Stadt Trofaiach.