Im 90. Lebensjahr: Georg Ferstl ist verstorben

Der frühere Landtagsabgeordnete und langjährige Feuerwehrfunktionär Georg Ferstl ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Trofaiacher prägte über Jahrzehnte das öffentliche Leben in der Region – als Gastwirt, Unternehmer, Feuerwehrmann und Vereinsmensch.
Georg Ferstl ist am 13. Juli verstorben. Der gebürtige Trofaiacher wurde 1936 geboren und absolvierte nach der Schule eine Kellnerlehre. Beruflich war er unter anderem in Graz, Düsseldorf, Interlaken, Paris und Kitzbühel tätig. Mehrere Jahre arbeitete er als Steward auf Passagierschiffen, ehe er 1963 nach Trofaiach zurückkehrte und den elterlichen Gasthausbetrieb übernahm.
Steirisches Multitalent
Neben dem Gasthaus führte Ferstl ein Taxiunternehmen, bildete Lehrlinge aus und organisierte zahlreiche Veranstaltungen und Hochzeiten. Sein Betrieb wurde 1978 als beliebtestes Gasthaus der Steiermark ausgezeichnet.
Georg Ferstls Verdienste und seine unverwechselbare Persönlichkeit bleiben unvergessen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.
FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek
Bild: Christian Jauschowetz
Über viele Jahrzehnte engagierte sich Ferstl außerdem in der Freiwilligen Feuerwehr. Er bekleidete mehrere Führungsfunktionen bis hin zum Landesfeuerwehrkommandanten der Steiermark. Darüber hinaus war er unter anderem im FC Trofaiach, bei den „D‘sakrischen Steirern“ sowie als langjähriger Obmann der Chorgemeinschaft MGV Trofaiach aktiv.
Seit 1983 bei der FPÖ
Politisch gehörte Ferstl seit 1983 der FPÖ an und war fünf Jahre lang Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag. Für seine Verdienste erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie den Ehrenring der Stadt Trofaiach.
Landeshauptmann und FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek würdigte Ferstl in einer Aussendung als Persönlichkeit, die ihre Heimat über Jahrzehnte mitgestaltet habe. Ferstl hinterlässt seine Ehefrau Karin und seine Tochter Ines.
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