Fürs French-Open-Double gab es spezielle Belohnung

An diesem jungen Österreicher war in den letzten zwölf Monaten in Roland Garros kein Vorbeikommen! Der 17-jährige Vorarlberger Maxi Taucher dominierte die Juniorenklasse der Rollstuhl-Asse nach Belieben, holte alle vier Titel. Womit er von seinem Coach Maximilian Forer nach Trophäe Nummer vier belohnt wurde und wie es für das hart arbeitende Supertalent geht – die „Krone“ verrät es.