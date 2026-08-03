Vorfreude auf das große „Krone“-Sommergewinnspiel

So kann sich der Sommer sehen lassen! Mit dem großen „Krone“- Sommergewinnspiel bekommen unsere Leserinnen und Leser wieder die Möglichkeit, täglich attraktive Preise abzustauben!
Von Freitag, 7. August bis inklusive Sonntag, 16. August verlosen wir täglich tolle Preise. Auf krone.at präsentieren wir Ihnen jeden Tag genau, worüber Sie sich mit etwas Glück freuen dürfen.
Die Bandbreite der Gewinne ist dabei so vielfältig wie der Sommer selbst. Technikfans dürfen sich auf moderne Highlights aus der Welt der digitalen Unterhaltung und mobilen Kommunikation freuen. Wer gerne reist oder vom nächsten Urlaub träumt, kann sich auf attraktive Gewinne rund um das Thema Reisen und Freizeit freuen. Auch für Familien, Genießer und alle, die ihr Zuhause noch komfortabler gestalten möchten, sind zahlreiche Überraschungen dabei.
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