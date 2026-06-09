18-Jähriger schießt mit Softair-Gewehr aus Fenster

Daraufhin erstattete der Lenker sofort Anzeige. Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Schützen um einen 18-jährigen irakischen Staatsbürger, der die Schüsse aus dem Fenster gab. Sein Motiv: Langeweile. „Die Waffe wurde sichergestellt, der junge Mann angezeigt“, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.