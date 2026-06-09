18-Jähriger schießt mit Softair-Gewehr aus Fenster

Wilde Szenen musste am Montag ein Taxilenker aus Klagenfurt miterleben. Er beobachtete, wie ein junger Mann mit einer Waffe aus dem Fenster einer Wohnanlage schoss.
Der Vorfall ereignete sich am Montag, 10.40 Uhr, in der Kärntner Landeshauptstadt. Ein Taxilenker bemerkte den Mann, der aus dem Mehrparteienhaus mit einem Softair-Gewehr schoss.
Daraufhin erstattete der Lenker sofort Anzeige. Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Schützen um einen 18-jährigen irakischen Staatsbürger, der die Schüsse aus dem Fenster gab. Sein Motiv: Langeweile. „Die Waffe wurde sichergestellt, der junge Mann angezeigt“, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.
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