Bayern-Fan verärgert: „Davon hat keiner etwas“

„Hätten schon mehr Respekt zeigen können“

Spreitzer, der 2022 in Mailand rund um ein Spiel auch schon einmal Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg getroffen hat, nimmt sich nie ein Blatt vor den Mund. Zu der Sabotageaktion von Fans von 1860 München bei der Meisterparty auf dem Marienplatz in München sagt er: „Das war schon irgendwo eine grenzgeniale Aktion. Aber sie hätten bei der Formulierung schon mehr Respekt zeigen können. FC Bauern Hurensöhne war einfach zu viel. Revanchieren werden sich die Bayern-Fans nicht so schnell können. Denn die 60er sind ja weiter nur in der dritten Liga.“