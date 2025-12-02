Auch wegen ihr hat Verstappen noch eine WM-Chance

Ehre, wem Ehre gebührt! Diesem Leitspruch war Red Bull Racing in Katar gefolgt, wo Chefstrategin Hannah Schmitz mit Sieger Max Verstappen auf das Podest durfte, um den Pokal für den siegreichen Konstrukteur entgegenzunehmen. Nicht zum ersten Mal. Denn die 40-jährige Britin hatte mit ihrer goldrichtigen Strategie massiven Anteil daran, dass der amtierende Weltmeister im letzten Rennen der Saison noch von der Titelverteidigung träumen darf. Und sie ist der freudige Beweis, dass Frauen in der Formel 1 längst auch an wichtigen Schalthebeln der Rennställe sitzen.