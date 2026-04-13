Singkreis Rosental feiert 45 Jahre Musikgeschichte

Viele Auftritte im In- und Ausland

Instrumental unterstützt wurde der gemischte Chor am Samstag von einer vierköpfigen Gruppe von Musiklehrern. „Unser Chor umfasst 40 Mitglieder“, ist Obmann Andreas Poschinger stolz: „Das haben wir wohl unserer Idee eines Projektchores geschuldet. Wir haben zu Gospel- und Austropopliteratur viel Interesse ausgelöst. Mit Michaela Ogris, die den Chor seit mittlerweile 27 Jahren leitet, haben wir nebst vielen Auftritten im In- und Ausland auch einige CDs aufgenommen“, ergänzt er.