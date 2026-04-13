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Jubiläumskonzert

Singkreis Rosental feiert 45 Jahre Musikgeschichte

Kärnten
13.04.2026 16:00
Singkreis Rosental: Glückliche Gesichter und schöne Klänge
Singkreis Rosental: Glückliche Gesichter und schöne Klänge(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Tosender Applaus: Der Singkreis Rosental feierte sein Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Konzert im voll besetzten Kulturhaussaal in Feistritz im Rosental.

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Bis auf den letzten Platz war der Kulturhaussaal in Feistriz im Rosental gefüllt: Das abwechslungsreiche Jubiläumsprogramm des über die Gemeindegrenzen bekannten Klangkörpers beinhaltete einerseits das Kärntnerlied, andererseits das aktuelle Zugpferd Austropop.

Viele Auftritte im In- und Ausland
Instrumental unterstützt wurde der gemischte Chor am Samstag von einer vierköpfigen Gruppe von Musiklehrern. „Unser Chor umfasst 40 Mitglieder“, ist Obmann Andreas Poschinger stolz: „Das haben wir wohl unserer Idee eines Projektchores geschuldet. Wir haben zu Gospel- und Austropopliteratur viel Interesse ausgelöst. Mit Michaela Ogris, die den Chor seit mittlerweile 27 Jahren leitet, haben wir nebst vielen Auftritten im In- und Ausland auch einige CDs aufgenommen“, ergänzt er.

Im Rahmen des Konzertes wurden verdienstvolle Mitglieder geehrt – und die goldene Rose ging an Johann Mostetschnig, der für sein 60-jähriges aktives Sangesleben ausgezeichnet wurde.

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