Singkreis Rosental feiert 45 Jahre Musikgeschichte

Tosender Applaus: Der Singkreis Rosental feierte sein Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Konzert im voll besetzten Kulturhaussaal in Feistritz im Rosental.
Bis auf den letzten Platz war der Kulturhaussaal in Feistriz im Rosental gefüllt: Das abwechslungsreiche Jubiläumsprogramm des über die Gemeindegrenzen bekannten Klangkörpers beinhaltete einerseits das Kärntnerlied, andererseits das aktuelle Zugpferd Austropop.
Viele Auftritte im In- und Ausland
Instrumental unterstützt wurde der gemischte Chor am Samstag von einer vierköpfigen Gruppe von Musiklehrern. „Unser Chor umfasst 40 Mitglieder“, ist Obmann Andreas Poschinger stolz: „Das haben wir wohl unserer Idee eines Projektchores geschuldet. Wir haben zu Gospel- und Austropopliteratur viel Interesse ausgelöst. Mit Michaela Ogris, die den Chor seit mittlerweile 27 Jahren leitet, haben wir nebst vielen Auftritten im In- und Ausland auch einige CDs aufgenommen“, ergänzt er.
Im Rahmen des Konzertes wurden verdienstvolle Mitglieder geehrt – und die goldene Rose ging an Johann Mostetschnig, der für sein 60-jähriges aktives Sangesleben ausgezeichnet wurde.
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