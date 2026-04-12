Martina Parker: Dem Filmzauber ganz nah sein

Drehorte individuell entdecken

Bei zehn dieser Standorte ermöglichen QR-Codes den Zugang zu exklusiven Fotos, Hintergrundgeschichten und einer Prise Filmzauber. Die Drehorte können individuell und selbstständig entdeckt werden. „Es freut mich ungemein, dass Fans von ,Zuagroast’ dank dieser großartigen Initiative von Südburgenland Tourismus die Drehorte besuchen können und dabei nicht nur einen Blick hinter die Kulissen von Buch und Verfilmung werfen, sondern auch meine Heimat, das Südburgenland, von ihrer schönsten Seite entdecken“, meint Parker.