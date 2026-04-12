Martina Parker: Dem Filmzauber ganz nah sein

Drehorte für Martina Parkers Gartenkrimi können ab jetzt besucht und erlebt werden. Die Konzeption erfolgte durch den Burgenland Tourismus.
Es war ein unglaublicher Erfolg: Im Vorjahr feierte der 90-minütige Spielfilm „Zuagroast“ – nach dem gleichnamigen Buch von Erfolgsautorin Martina Parker – Premiere und wurde gleich zum Publikumsliebling. Gedreht wurde der mit Hilde Dalik, Manuel Rubey und Julia Koch hochkarätig besetzte Gartenkrimi an zahlreichen Locations im Südburgenland, welche nun für Gäste wie Fans sichtbar sowie erlebbar gemacht werden. 14 Drehorte sind auf einer Übersichtskarte verzeichnet und mit dauerhaften Tafeln als offizielle Drehschauplätze gekennzeichnet.
Drehorte individuell entdecken
Bei zehn dieser Standorte ermöglichen QR-Codes den Zugang zu exklusiven Fotos, Hintergrundgeschichten und einer Prise Filmzauber. Die Drehorte können individuell und selbstständig entdeckt werden. „Es freut mich ungemein, dass Fans von ,Zuagroast’ dank dieser großartigen Initiative von Südburgenland Tourismus die Drehorte besuchen können und dabei nicht nur einen Blick hinter die Kulissen von Buch und Verfilmung werfen, sondern auch meine Heimat, das Südburgenland, von ihrer schönsten Seite entdecken“, meint Parker.
„Orte zum Leben erwecken“
Die Konzeption erfolgte durch Burgenland Tourismus – Erlebnisregion Südburgenland in Zusammenarbeit mit der Autorin und der Filmproduktions-Firma Gebhardt Productions. „Unser Ziel war es, die Drehorte nicht nur zu markieren, sondern sie mit Geschichten zum Leben zu erwecken“, so Didi Tunkel, Geschäftsführer Burgenland Tourismus.
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