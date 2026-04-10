Tyson Fury gibt Box-Comeback gegen Bärenwrestler

Sofern Fury sein Comeback vor 60.000 erwarteten Zuschauern gewinnt, will der „King of the Gypsies“ gegen seinen Landsmann Anthony Joshua boxen. Dieses Duell gab es noch nicht, wird von Box-Fans auf der Insel allerdings lange ersehnt. „Ich will diesen Kampf als Nächstes und ich bin sicher, AJ sieht das genauso“, sagte er. „Lasst mich erst mal den Samstag überstehen, und dann machen wir den Kampf noch vor Jahresende.“ Von Machmudow wiederum ging ein verrücktes Video im Vorfeld viral: In diesem ist zu sehen, wie der russische Zweimeter-Hüne mit einem Bären ringt – angeblich als ungewöhnliche Trainingseinheit.