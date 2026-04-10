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Tyson Fury gibt Box-Comeback gegen Bärenwrestler

Sport-Mix
10.04.2026 11:40
Tyson Fury (l.) steigt gegen Arslanbek Machmudow (r.) in den Ring.
Tyson Fury (l.) steigt gegen Arslanbek Machmudow (r.) in den Ring.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
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Von krone Sport

Einer der größten Namen im Boxsport kehrt wieder in den Ring zurück: Tyson Fury feiert sein Comeback – zum inzwischen fünften Mal. Seit der 37-jährige Brite vor 16 Monaten in die Pension gegangen war, sei Boxen ziemlich langweilig geworden, findet Fury. Auch deshalb kämpft der ehemalige Schwergewichts-Champ am Samstag (live auf Netflix) gegen den Russen Arslanbek Machmudow. Das Spektakel im Stadion des Londoner Fußball-Klubs Tottenham soll aber nur ein Vorgeschmack sein. 

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Sofern Fury sein Comeback vor 60.000 erwarteten Zuschauern gewinnt, will der „King of the Gypsies“ gegen seinen Landsmann Anthony Joshua boxen. Dieses Duell gab es noch nicht, wird von Box-Fans auf der Insel allerdings lange ersehnt. „Ich will diesen Kampf als Nächstes und ich bin sicher, AJ sieht das genauso“, sagte er. „Lasst mich erst mal den Samstag überstehen, und dann machen wir den Kampf noch vor Jahresende.“ Von Machmudow wiederum ging ein verrücktes Video im Vorfeld viral: In diesem ist zu sehen, wie der russische Zweimeter-Hüne mit einem Bären ringt – angeblich als ungewöhnliche Trainingseinheit.

Ist Anthony Joshua Furys nächster Gegner?
Ist Anthony Joshua Furys nächster Gegner?(Bild: AFP/GIORGIO VIERA)

Ein Bär als Sparringpartner des „Löwen“
Das Ganze habe sich vor eineinhalb Jahren in Moskau zugetragen, erklärte Machmudow dieser Tage dem Guardian. „Es war ehrlich gesagt furchtbar. Einer meiner Freunde hat mir das angeboten. Er sagte: Willst du mal was Verrücktes machen? Ich sagte: Okay, ich kann das nicht ablehnen. Aber ich werde das nie wieder tun. Der Bär hat versucht, mich zu beißen, und es war gut, dass das nicht passiert ist.“

Der russische „Löwe“ galt selbst als Schreckgestalt im Boxsport. 19 seiner 21 Siege (23 Profikämpfe) gewann der mittlerweile 36-jährige Machmudow durch K.o. Im Dezember 2023 allerdings besiegte der Deutsche Agit Kabayel den bis dahin ungeschlagenen Schwergewichtler mit geschickten Körperhaken durch technischen K.o. in der vierten Runde. Fury hatte seine Boxhandschuhe zuletzt im Dezember 2024 beiseitegelegt, nachdem er seinen WBC-Gürtel im Vereinigungskampf gegen den aktuellen Dreifach-Weltmeister Oleksandr Usyk erst knapp verloren hatte und dann auch noch im Rückkampf den Kürzeren zog.

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