Kaffee-Treffen und die Frage, was Intervention ist

„Es kam schon vor, dass mich Christian Pilnacek während der Zeit seiner Suspendierung gefragt hat, ob es möglich wäre, mit dem Präsidenten (Anm. Wolfgang Sobotka) auf einen Kaffee zu gehen“, führt G. Bei diesen Treffen sei es aber eher „um seinen Gemütszustand“ gegangen, einmal sei auch Pilnaceks Vater dabei gewesen: „Wolfgang und Christian waren gute Bekannte, Freundschaft würde ich das nicht nennen. Ich glaube aber, dass Christian den Wolfgang schon als Freund gesehen hat und er hat mir immer gesagt, er bekommt da Zuspruch und Unterstützung. Und dass er sich mit ihm sehr gut unterhalten kann.“