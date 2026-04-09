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Konsumrausch trotz Krise: Haben wir zu viel Geld?

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09.04.2026 18:00
Trotz Inflation bleiben viele Einkaufswägen prall gefüllt.
Trotz Inflation bleiben viele Einkaufswägen prall gefüllt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Internationale Krisen treiben die Preise seit Monaten in die Höhe. Während offizielle Stellen vor einem beispiellosen Wohlstandsverlust warnen, zeichnen unsere Leser in den Kommentaren ein differenziertes Bild. Sparen wir uns bereits arm, oder herrscht trotz Inflation noch immer ein Überfluss-Modus?

0 Kommentare

Für viele Leser passt die Erzählung von der großen Krise nicht mit dem Bild zusammen, das sich täglich in den Einkaufszentren bietet. Rechtslinker hat beobachtet, dass der Konsumrausch keineswegs gestoppt ist.

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rechtslinker
Ja, es ist schlimm.
Supermarktparkplätze - voll. Die Einkaufswagen vollgestopft mit Dingen die alles sind, nur zwei Dinge nicht - günstig oder unbedingt erforderlich.
Die Straßen voll. Langsamer fährt keiner. In jedem Auto eine Person.
Die Restaurants voll.
Die Einkaufsstraßen voll.

..... uns gehts wirklich so schlecht, unglaublich.
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Oft wird kritisiert, dass an falscher Stelle gespart wird. Während Grundnahrungsmittel teurer werden, scheinen Luxusartikel und Bequemlichkeit weiterhin hohe Priorität zu haben.
KroneLeser1612513 bemerkt dazu:

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KroneLeser1612513
Solange man mit 1000€ teuren smartphones rumrennt kann das schnitzelfleisch ruhig 20€ und die butter 5€ kosten!
Wenn wir mittlerweile ned so „verwöhnt“ und medeiengesteuert wären, wäre das leben sicher leistbarer - und vielleicht auch hochwertiger!
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Ein anderer Teil der Community hat sein Verhalten längst angepasst. Hier wird nicht aus Lust am Konsum eingekauft. Rabatte, Eigenmarken und der Verzicht auf teure Markenprodukte sind für viele bereits zum Standard geworden. Auch die Bequemlichkeit wird dabei hinterfragt. Fertigprodukte und Kleinstpackungen stehen in der Kritik, da sie das Budget unnötig belasten.
 

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dieAntwoord
Danke an die Regierung das es erst soweit kommen mußte. Da wir von Wien keine Erleichterung zu erwarten haben muß man eben selbst strategisch einkaufen und das wenige Geld halbwegs geordnet ausgeben.
Der Staat schröpft uns ja eh schon genug und denkt trotzdem an neue Steuererhöhungen. Sie selbst brauchen ja dank ihren hohen Gehälter und Diäten nicht sparsam sein.
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knofezechn
Wenn ich einkaufen gehe und die Menschen beobachte, dann glaube ich eher die Menschen haben zu viel Geld. Oder sie sind zu dumm zum Einkaufen. Fertig abgepackte Käsescheiben zum Kilopreis dass einem schlecht wird. Nur weil man zu faul ist sich Käse vom Stück herunterzuschneiden. Oder Wurstpackungen mit 8 dag Inhalt zum Kilopreis von 37 € und mehr. Verkauft als Extrem Aktion. Beim Radatz oder Berger Abholmarkt oder beim Wursico zahle ich für das Kilo 8 €. Oder Mineralwasser obwohl sowieso eine 25 % Aktion kommt. Oder einen Mars Riegel vom Kassaständer um 30 € pro Kilo. Oder Orbits Kaugummi im Plastikdoserl vom Kassaständer um 62 € das Kilo. Weils so praktisch im Auto ist.
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Es zeigt sich: Während die einen den Gürtel bereits enger schnallen und gezielt auf Schnäppchenjagd gehen, hat für andere der Alltag kaum an Glanz verloren. Die Kluft zwischen Konsum und Verzicht wird in den Supermärkten und Einkaufsstraßen immer deutlicher.

Ihre Meinung zählt!
Wie hat sich Ihr Kaufverhalten in den letzten Monaten verändert? Merken Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen im täglichen Einkauf? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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