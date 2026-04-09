Konsumrausch trotz Krise: Haben wir zu viel Geld?

Internationale Krisen treiben die Preise seit Monaten in die Höhe. Während offizielle Stellen vor einem beispiellosen Wohlstandsverlust warnen, zeichnen unsere Leser in den Kommentaren ein differenziertes Bild. Sparen wir uns bereits arm, oder herrscht trotz Inflation noch immer ein Überfluss-Modus?
Für viele Leser passt die Erzählung von der großen Krise nicht mit dem Bild zusammen, das sich täglich in den Einkaufszentren bietet. Rechtslinker hat beobachtet, dass der Konsumrausch keineswegs gestoppt ist.
Oft wird kritisiert, dass an falscher Stelle gespart wird. Während Grundnahrungsmittel teurer werden, scheinen Luxusartikel und Bequemlichkeit weiterhin hohe Priorität zu haben.
KroneLeser1612513 bemerkt dazu:
Ein anderer Teil der Community hat sein Verhalten längst angepasst. Hier wird nicht aus Lust am Konsum eingekauft. Rabatte, Eigenmarken und der Verzicht auf teure Markenprodukte sind für viele bereits zum Standard geworden. Auch die Bequemlichkeit wird dabei hinterfragt. Fertigprodukte und Kleinstpackungen stehen in der Kritik, da sie das Budget unnötig belasten.
Es zeigt sich: Während die einen den Gürtel bereits enger schnallen und gezielt auf Schnäppchenjagd gehen, hat für andere der Alltag kaum an Glanz verloren. Die Kluft zwischen Konsum und Verzicht wird in den Supermärkten und Einkaufsstraßen immer deutlicher.
Ihre Meinung zählt!
Wie hat sich Ihr Kaufverhalten in den letzten Monaten verändert? Merken Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen im täglichen Einkauf? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.