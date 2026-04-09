Konsumrausch trotz Krise: Haben wir zu viel Geld?



Ein anderer Teil der Community hat sein Verhalten längst angepasst. Hier wird nicht aus Lust am Konsum eingekauft. Rabatte, Eigenmarken und der Verzicht auf teure Markenprodukte sind für viele bereits zum Standard geworden. Auch die Bequemlichkeit wird dabei hinterfragt. Fertigprodukte und Kleinstpackungen stehen in der Kritik, da sie das Budget unnötig belasten.

