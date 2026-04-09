Neo-ÖFB-Teamgoalie verlängert Vertrag bis 2029

Traum wahr geworden

Wiegele hat sich 2026 die Einserposition in Pilsen gesichert und zuletzt im WM-Test gegen Ghana für Österreichs A-Team debütiert. Davon habe er immer heimlich geträumt, nun sei dieser Traum wahr geworden, sagte Wiegele auch nun anlässlich seiner Vertragsverlängerung in Pilsen. Der 25-jährige Grazer darf sich Chancen ausrechnen, Teil des WM-Kaders bei der Endrunde in Nordamerika zu sein.