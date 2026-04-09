Getuntes Moped: „Hier wäre Versicherung wohl raus“

Das bestätigt auch ein Blick in eine vom österreichischen Verkehrssicherheitsfonds veröffentlichte Schrift zum Thema Mopedtuning. „Die Versicherung des Fahrzeughalters muss bei einem Unfall den gegnerischen Schaden zahlen, es besteht jedoch eine Ausnahme: Ist nachweislich das Tuning für den Unfall verantwortlich, hat die Kfz-Haftpflichtversicherung die Möglichkeit, Regressforderungen zu stellen. Auch eine Kaskoversicherung muss den entstandenen Schaden am Mofa in solch einem Fall nicht zahlen“, ist darin nachzulesen.