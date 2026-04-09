Mit Stoeckel & Co: Ehrung, Krönung & Spargelgenuss

Im Marchfelderhof wird wieder ausgelassen „gespargelt“. Und die VIPs genossen den Spargel nicht nur, sie plauderten auch über ihn als angeblichen Lust-Booster,: Insbesondere Julian F. M. Stoeckel sorgte im krone.tv-Interview für Lacher. Grund zur Freude hatte auch Werner Fasslabend: Er bekam die Gerhard-Bocek-Gedenkmedaille.